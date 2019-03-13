Запорожская АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

Запорожская АЭС 13 марта в 00:04 отключила второй блок от энергосистемы страны для проведения планового капитального ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, ремонт продлится 160 суток.

Таким образом, по состоянию на утро среды, в работе на Запорожской АЭС находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 4000 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.