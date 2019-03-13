На VI Харьковском Международном марафоне презентуют спортивный талисман города

Из пяти вариантов идей, отобранных на предварительном этапе конкурса на официальный спортивный талисман Харькова, наибольшее количество голосов набрало предложение сделать спортивным символом города хорька.

"В качестве символов были предложены гепард, муравей, белка, хорек и черепаха. По результатам голосования харьковчане отдали наибольшее количество голосов за хорька (45%)", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Уже разработан макет талисмана, который будет презентован 14 апреля на VI Харьковском Международном марафоне.

"Кукла зверька в полный рост выйдет на старт с участниками всех дистанций. Также на протяжении работы марафонского городка все желающие смогут познакомиться и сфотографироваться со спортивным символом. Официальный лозунг Хорька – "Заряжаю на победу!", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

На картинке, опубликованной пресс-службой, Хорек-талисман одет в желтую футболку и синие шорты. Он стоит, подбоченясь и показывая правой лапой знак V (Victory - победа). Как известно, этот знак очень любит городской голова Харькова Геннадий Кернес, он демонстрирует его на многих фотографиях.

Спортивный талисман будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, направленных на формирование позитивного спортивного имиджа Харькова.