За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"12 марта российские оккупационные войска три раза открывали огонь по позициям наших войск, трижды применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями… Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны два раза: из минометов калибров 120 и 82-мм - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82-мм вблизи Крымского.

По данным украинской разведки, 12 марта двух боевиков ликвидировано и четверо ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ООС.