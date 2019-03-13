События

07:19 13.03.2019

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

1 мин читать
За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"12 марта российские оккупационные войска три раза открывали огонь по позициям наших войск, трижды применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями… Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны два раза: из минометов калибров 120 и 82-мм - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82-мм вблизи Крымского.

По данным украинской разведки, 12 марта двух боевиков ликвидировано и четверо ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 13.03.2019
В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

08:15 13.03.2019
Запорожская АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

Запорожская АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

07:52 13.03.2019
На VI Харьковском Международном марафоне презентуют спортивный талисман города

На VI Харьковском Международном марафоне презентуют спортивный талисман города

07:03 13.03.2019
Госсекретарь США заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов

Госсекретарь США заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов

07:00 13.03.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов"

07:00 13.03.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по поводу возобновления работы ПАО "Одесский припортовый завод"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по поводу возобновления работы ПАО "Одесский припортовый завод"

07:00 13.03.2019
К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Конфронтация и насилие в Украине"

К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Конфронтация и насилие в Украине"

06:33 13.03.2019
В Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных

В Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных

04:42 13.03.2019
В Запорожской области на взятке задержан сотрудник ГСЧС – ГБР

В Запорожской области на взятке задержан сотрудник ГСЧС – ГБР

03:59 13.03.2019
В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

НАБУ намерено довести до финала дело о поставках запчастей на Харьковский бронетанковый завод - Сытник

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

ПОСЛЕДНЕЕ

Электроснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью

Трамп считает, что современными самолетами слишком сложно управлять

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом провести расследование убийства Немцова

Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

Бюджет на зарубежные операции США рассчитан с учетом российской агрессии - Пентагон

Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

В Европарламенте обсудили рекомендации по борьбе против враждебной пропаганды

Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане – указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА