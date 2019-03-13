События

07:03 13.03.2019

Госсекретарь США заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов

1 мин читать
Госсекретарь США заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов

Глава госдепа США Майк Помпео, выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне, обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику.

"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - заявил М.Помпео.

По его словам, "Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам".

"Она (Россия - ИФ) лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан", - сообщил он.

Теги: #газопроводы #сша #россия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 13.03.2019
В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

08:15 13.03.2019
Запорожская АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

Запорожская АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

07:52 13.03.2019
На VI Харьковском Международном марафоне презентуют спортивный талисман города

На VI Харьковском Международном марафоне презентуют спортивный талисман города

07:19 13.03.2019
За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

07:00 13.03.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов"

07:00 13.03.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по поводу возобновления работы ПАО "Одесский припортовый завод"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по поводу возобновления работы ПАО "Одесский припортовый завод"

07:00 13.03.2019
К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Конфронтация и насилие в Украине"

К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Конфронтация и насилие в Украине"

06:33 13.03.2019
В Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных

В Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных

05:24 13.03.2019
Трамп считает, что современными самолетами слишком сложно управлять

Трамп считает, что современными самолетами слишком сложно управлять

04:42 13.03.2019
В Запорожской области на взятке задержан сотрудник ГСЧС – ГБР

В Запорожской области на взятке задержан сотрудник ГСЧС – ГБР

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

НАБУ намерено довести до финала дело о поставках запчастей на Харьковский бронетанковый завод - Сытник

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

ПОСЛЕДНЕЕ

Электроснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью

В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом провести расследование убийства Немцова

Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

Бюджет на зарубежные операции США рассчитан с учетом российской агрессии - Пентагон

Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

В Европарламенте обсудили рекомендации по борьбе против враждебной пропаганды

Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане – указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА