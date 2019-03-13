Госсекретарь США заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов

Глава госдепа США Майк Помпео, выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне, обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику.

"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - заявил М.Помпео.

По его словам, "Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам".

"Она (Россия - ИФ) лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан", - сообщил он.