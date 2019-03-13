События

06:33 13.03.2019

В Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных

1 мин читать

В Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных. Местные охотники подозревают, что причиной падежа стали ядохимикаты аграриев.

Сотни трупов грачей, фазанов, куропаток, ворон, "краснокнижных" хищников - канюк мохноногих и канюк обыкновенных были обнаружены 7 марта местными охотниками возле полей с рапсом в районе с.Лиманское. Позже выяснилось, что и в других местностях района также массово гибнут птицы, а также животные - лисы и собаки.

Охотники предполагают, что животный мир района пострадал в т.ч. от зерна зеленого цвета, применяемого аграриями для борьбы с грызунами, которое обнаружено в местах массового падежа птиц.

Полицейский патруль Кирилловского подотдела Мелитопольского отдела полиции зафиксировал факт гибели птиц и животных. Ведется следствие. Акимовская ветеринарная служба также проводит собственное расследование инцидента.

Охотники Акимовского района сообщили, что подобные случаи происходят в районе не в первый раз, и заявили местной власти, что обеспокоены бесконтрольным использованием ядохимикатов аграриями, что угрожает жизни не только животных и птиц, но и людей.

Теги: #гибель #украина #фауна #запорожская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:42 13.03.2019
В Запорожской области на взятке задержан сотрудник ГСЧС – ГБР

В Запорожской области на взятке задержан сотрудник ГСЧС – ГБР

03:59 13.03.2019
В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

01:34 13.03.2019
Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

22:30 12.03.2019
Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

19:07 12.03.2019
Около 90% вынужденных переселенцев готовы принять участие в выборах президента

Около 90% вынужденных переселенцев готовы принять участие в выборах президента

18:35 12.03.2019
Гриценко предлагает ввести на предприятиях экологический контроль онлайн

Гриценко предлагает ввести на предприятиях экологический контроль онлайн

17:46 12.03.2019
Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

17:19 12.03.2019
ЦИК зарегистрировала уже свыше 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала уже свыше 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины

16:48 12.03.2019
Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

15:27 12.03.2019
Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

НАБУ намерено довести до финала дело о поставках запчастей на Харьковский бронетанковый завод - Сытник

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп считает, что современными самолетами слишком сложно управлять

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом провести расследование убийства Немцова

Бюджет на зарубежные операции США рассчитан с учетом российской агрессии - Пентагон

Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

В Европарламенте обсудили рекомендации по борьбе против враждебной пропаганды

Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане – указ

НАБУ намерено довести до финала дело о поставках запчастей на Харьковский бронетанковый завод - Сытник

Центр миротворчества и безопасности в Яворове перешел с батальонного к бригадному уровню подготовки подразделений

Временно исполняющим обязанности главы FDA назначен Норман Шарплесс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА