В Запорожской области на взятке задержан сотрудник ГСЧС – ГБР

Сотрудник ГУ ГСЧС в Запорожской области задержан во время получения части взятки в сумме 260 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), 12 марта следователи Центрального аппарата ГБР, при процессуальном руководстве Генпрокуратуры Украины и СБУ задержали специалиста отделения гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области после получения ним второй части взятки в сумме 260 тыс. грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудник запорожского ГСЧС по предварительному сговору с представителем коммерческой структуры требовал от руководителя предприятия 280 тыс. грн за не препятствование ему в совершении хозяйственной деятельности в сфере пожарной безопасности.

Вместе с сотрудником ГСЧС задержан и представитель коммерческой структуры.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

Квалификация статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ведется следствие.