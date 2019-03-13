В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

Прокуратура направила в Купянский районный суд Харьковской области обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего водителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 16-летней девушки (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Смертельное ДТП произошло в ноябре прошлого года. По данным досудебного следствия, подросток сел за руль нетрезвым и без водительского удостоверения. В салоне машины с ним находились еще двое друзей.

Водитель превысил скорость и, не справившись с управлением, въехал в электроопору. От мощного удара автомобиль перевернулся. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка. Жизнь водителя и другого пассажира спасли подушки безопасности.