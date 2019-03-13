События

03:59 13.03.2019

В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

1 мин читать
В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

Прокуратура направила в Купянский районный суд Харьковской области обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего водителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 16-летней девушки (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Смертельное ДТП произошло в ноябре прошлого года. По данным досудебного следствия, подросток сел за руль нетрезвым и без водительского удостоверения. В салоне машины с ним находились еще двое друзей.

Водитель превысил скорость и, не справившись с управлением, въехал в электроопору. От мощного удара автомобиль перевернулся. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка. Жизнь водителя и другого пассажира спасли подушки безопасности.

Теги: #дтп #украина #суд #несовершеннолетние
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:42 13.03.2019
В Запорожской области на взятке задержан сотрудник ГСЧС – ГБР

В Запорожской области на взятке задержан сотрудник ГСЧС – ГБР

01:34 13.03.2019
Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

22:30 12.03.2019
Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

19:07 12.03.2019
Около 90% вынужденных переселенцев готовы принять участие в выборах президента

Около 90% вынужденных переселенцев готовы принять участие в выборах президента

18:35 12.03.2019
Гриценко предлагает ввести на предприятиях экологический контроль онлайн

Гриценко предлагает ввести на предприятиях экологический контроль онлайн

17:46 12.03.2019
Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

17:19 12.03.2019
ЦИК зарегистрировала уже свыше 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала уже свыше 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины

16:48 12.03.2019
Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

15:35 12.03.2019
Суд отказал САП в пересмотре решения об отводе прокуроров по делу Мартыненко

Суд отказал САП в пересмотре решения об отводе прокуроров по делу Мартыненко

15:27 12.03.2019
Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

НАБУ намерено довести до финала дело о поставках запчастей на Харьковский бронетанковый завод - Сытник

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом провести расследование убийства Немцова

Бюджет на зарубежные операции США рассчитан с учетом российской агрессии - Пентагон

Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

В Европарламенте обсудили рекомендации по борьбе против враждебной пропаганды

Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане – указ

НАБУ намерено довести до финала дело о поставках запчастей на Харьковский бронетанковый завод - Сытник

Центр миротворчества и безопасности в Яворове перешел с батальонного к бригадному уровню подготовки подразделений

Временно исполняющим обязанности главы FDA назначен Норман Шарплесс

Жительницы Болгарии в среднем рожают первенца в 26 лет, итальянки - в 31 год, выяснил Eurostat

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА