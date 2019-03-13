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01:34 13.03.2019

Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

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Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего более 7,5 млн грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции региона.

38-летнего Андрея Булу подозревают в том, что он выдавал себя за таможенного брокера и на протяжении февраля текущего года присвоил оригиналы документов и деньги на указанную сумму от владельцев "евроблях", которые хотели провести таможенное оформление своих автомобилей и зарегистрировать в Украине.

"По состоянию на сегодня поступили 111 заявлений от граждан, потерявших деньги, а некоторые и документы на автомобили в результате мошеннических действий злоумышленника", - цитируют в сообщении слова начальника главного управления Нацполиции во Львовской области, генерала полиции третьего ранга Валерия Середы.

Среди пострадавших жители Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

По заявлениям открыты уголовные производства по частям 1,2,4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Теги: #розыск #львовская #украина #мошенник
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