Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего более 7,5 млн грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции региона.

38-летнего Андрея Булу подозревают в том, что он выдавал себя за таможенного брокера и на протяжении февраля текущего года присвоил оригиналы документов и деньги на указанную сумму от владельцев "евроблях", которые хотели провести таможенное оформление своих автомобилей и зарегистрировать в Украине.

"По состоянию на сегодня поступили 111 заявлений от граждан, потерявших деньги, а некоторые и документы на автомобили в результате мошеннических действий злоумышленника", - цитируют в сообщении слова начальника главного управления Нацполиции во Львовской области, генерала полиции третьего ранга Валерия Середы.

Среди пострадавших жители Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

По заявлениям открыты уголовные производства по частям 1,2,4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.