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22:30 12.03.2019

Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

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Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

Барвенковский отдел Лозовской местной прокуратуры начала уголовное производство в связи с разрушением отремонтированных в прошлом году дорог в г.Барвенково Харьковской области.

"С целью установления обстоятельств быстрого разрушения дорог начато досудебное расследование. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, в августе прошлого года Барвенковский горсовет заключил договор с частным предприятием на ремонт ряда дорог. За капитальный ремонт, который закончился в октябре прошлого года, подрядчик получил более 4 млн грн. Однако в конце зимы выяснилось, что недавно отремонтированные дороги опять в неудовлетворительном состоянии.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дороги #прокуратура #коррупция #украина
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