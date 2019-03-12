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19:40 12.03.2019

Временно исполняющим обязанности главы FDA назначен Норман Шарплесс

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Временно исполняющим обязанности главы FDA назначен Норман Шарплесс

Временно исполняющим обязанности руководителя Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США будет назначен Норман (Нед) Шарплесс, занимающий в настоящее время пост директора Национального института онкологии.

Н.Шарплесс займет эту должность в начале апреля, когда нынешний глава FDA Скотт Готтлиб покинет свой пост, заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Алекс Азар в Конгрессе США во вторник.

Процесс поиска постоянного руководителя FDA продолжается, отметил А.Азар.

Ранее в этом месяце FDA сообщило об отставке С.Готтлиба, заработавшего хорошую репутацию среди фармацевтических и биотехнологических компаний, а также поставщиков медицинских устройств, благодаря предпринимавшимся им мерам для быстрого вывода на рынок инновационных решений.

С.Готтлиб также пользовался доверием президента США Дональда Трампа, являясь его советником по вопросу цен на рецептурные препараты и другим проблемам в сфере здравоохранения.

Назначение временно исполняющим обязанности главы FDA 52-летнего Н.Шарплесса снимает опасения, что регулятор откажется от кампании против использования электронных сигарет, пишет Bloomberg.

Н.Шарплесс активно поддерживал усилия С.Готтлиба в борьбе с "эпидемией" распространения вейпов.

Теги: #сша #руководитель #назначение
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