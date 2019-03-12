Признанная неконституционной ответственность за незаконное обогащение нарушала презумпцию невиновности – юрист

Признанная неконституционной ответственность за незаконное обогащение нарушала презумпцию невиновности, так как возлагала на обвиняемого бремя доказывания своей невиновности, считает советник юридической фирмы Integrites (Киев) Владимир Рудниченко.

"Конституционный Суд определил, что формулировка статьи, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное обогащение, в нарушение Конвенции по правам человека и Конституции, возлагало бремя доказывания невиновности на обвиняемого, чем нарушало презумпцию невиновности", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя принятое Конституционным судом решение.

Юрист отметил, что с момента своего появления в Уголовном кодексе в 2011 году статья 368-2 претерпела полное изменение содержания в 2014 году при создании Национального антикоррупционного бюро и получила формулировку, которая вызвала сомнение в ее конституционности.

"По сути, была введена уголовная ответственность за "жизнь не по средствам". То есть, когда служащий имеет в собственности имущество, стоимость которого превышает его заработок или как было в самой статье "законность приобретения которых не подтверждено доказательствами". Именно на это и обратил внимание Конституционный Суд, ведь фактически на лицо, которое обвинялась в таком преступлении, возлагалась обязанность представить доказательства законности приобретения активов, хотя в соответствии с принципом презумпции невиновности обвиняемый не обязан опровергать свою вину, бремя доказывания вины лежит на государственном обвинении", - сказал он.

При этом В.Рудниченко отметил, что несмотря на заявления НАБУ о необходимости закрыть около 70 уголовных производств в связи с декриминализацией преступления, данные Единого госреестра судебных решений свидетельствуют, что с момента изменения редакции этой статьи, то есть с 25 января 2015 года по таким преступлениям было вынесено ни одного обвинительного или оправдательного решения.

"Интересным фактом является и то, что первая редакция статьи, просуществовавшая буквально пару месяцев, не содержала спорных формулировок относительно обязанности доказывания, а лишь связывала преступность деяния с приобретением в собственность имущества, стоимость которого значительно превышает доходы лица, полученные из законных источников. Если бы в феврале 2015 года норма не претерпела изменений, возможно, в феврале 2019 года страна была бы лишена повода для активной критики позиции Конституционного Суда", - сказал юрист.

При этом он обратил внимание, что несмотря на отсутствие судебных решений, для доказательства незаконного обогащения "требовалось доказать не так много элементов, а именно - приобретение в собственность активов стоимостью более 960,5 тыс. грн, если активы были приобретены госслужащим или служащим органов местного самоуправления, четкий перечень которых определен законом о предотвращении коррупции, а также отсутствие доказательств законности приобретения активов, которые бы давали основания считать, что лицо могло заработать средства на приобретение законно без взяток и "откатов".

"Только наличие всех трех элементов формировало преступление", - сказал В.Рудниченко.

При этом он отметил, что результативность существования в кодексе нормы о наказании за незаконное обогащение течение пяти лет себя не оправдала.

В то же время юрист считает, что формулировка, предложенная президентом Украины, также может оказаться далекой от идеала и вызвать замечания Конституционного суда.

"Очевидно лишь то, что ответственность госслужащих за жизнь не по средствам логична в демократических странах. Уголовная это ответственность или нет – вопрос открытый, возможно, достаточно общественного мнения. В то же время такая норма, при условии ее обоснованного применения, является обязательным элементом в борьбе с коррупцией", - считает юрист.