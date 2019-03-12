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19:01 12.03.2019

МАУ пополнила флот Embraer 195, до конца года ожидает второй самолет этого типа и три самолета Boeing 737 MAX 8

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МАУ пополнила флот Embraer 195, до конца года ожидает второй самолет этого типа и три самолета Boeing 737 MAX 8

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) пополнила свой парк воздушных судов шестым самолетом бренда Embraer - среднемагистральным узкофюзеляжным Embraer-195.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, воздушное судно официально зарегистрировано в Украине под номером UR-EMG. Воздушное судно будет эксплуатироваться по ближнемагистральных и региональной сети МАУ и начнет выполнять первые коммерческие рейсы уже в первой половине марта.

Новый самолет емкостью 116 кресел имеет традиционную двуклассную компоновку салона - салоны бизнес- и экономического классов.

"Embraer-195 UR-EMG - это первое поступление в рамках программы реинжениринга флота МАУ в 2019 году. Этот тип воздушных судов позволит авиакомпании работать более эффективно, так как станет адекватной заменой самолетов Boeing-737 "классического поколения", полностью выведенных из флота МАУ в конце прошлого года", - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

По мнению авиакомпании, такая замена будет особенно актуальна на внутренних рейсах, поскольку не все региональные аэропорты Украины пока способны принимать более тяжелые и вместительные самолеты Boeing 737-800 "нового поколения".

В текущем году МАУ также планирует получить второй Embraer 195 и как минимум три самолета Boeing 737 MAX 8.

"МАУ внимательно следит за ходом расследования, официальными сообщениями FAA и концерна Boeing и находится в постоянном диалоге с производителем авиатехники. Безопасность полетов и пассажиров на борту является первоочередным приоритетом для авиакомпании", - отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ, выразив надежду на то, что причины трагедии будут установлены уже в ближайшее время.

Как сообщалось, Британский авиарегулятор запретил эксплуатацию Boeing-737 Max 8, вскоре ожидается запрет ЕС. Также воздушное пространство для всех моделей Boeing-737 Max закрыли Германия, Франция и Ирландия.

Ранее от эксплуатации Boeing-737 Max 8 временно отказались Китай, Эфиопия, Австралия, Малайзия, Сингапур и некоторые другие страны, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.

Лайнеры Boeing-737 MАХ 8 используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. По данным Boeing, к 1 января 2019 года операторам поставлено 350 таких воздушных судов.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 80 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входит 41 авиалайнер различных модификаций, со средним возрастом 11,6 года. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Теги: #мау #embraer #парк
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