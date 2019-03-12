Внутренний контроль НАБУ еще до выхода расследования Bihus.info начал расследование по фактам возможных незаконных действий работников Бюро

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что Управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы "Наши гроши" о коррупции в государственном концерне "Укроборонпром" начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского расследования.

"В настоящее время служебное расследование продолжается", - говорится в сообщении, обнародованном на странице НАБУ в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Также в Бюро заверили во всестороннем содействии следователям Государственного бюро расследований (ГБР) в проведении начатого ими расследования по фактам, обнародованным Bihus.info.

Ранее сообщалось, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)".

Как сообщалось, в финальной серии расследования, обнародованной вечером 11 марта, журналисты команды расследований Bihus.info утверждают: и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и Национальному антикоррупционному бюро было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

В частности, они продемонстрировали осведомленность НАБУ о наличии незаконных схем в оборонном комплексе. В сюжете речь идет о том, что фигурант их расследований Виталий Жуков требовал от другого фигуранта – Андрея Рогозы, - решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь". Компания была внесена в список из-за подозрительных контрактов с Харьковским бронетанковым заводом - НАБУ проводило расследование по закупкам этого завода, а "Оптимумспецдеталь" продавала заводу танковые прицелы.

Журналисты утверждают, что А.Рогоза впоследствии получил письмо за подписью Г.Углавы, в котором в перечне подозрительных компаний нет "Оптимумспецдеталь".

Авторы расследования посчитали, что Харьковский бронетанковый завод покупал прицелы с переплатой в три раза. После вычеркивания НАБУ компании "Оптимумспецдеталь" из списка завод продолжил покупать прицелы, что нанесло ущерб оборонному бюджету еще на 13 млн грн.

12 марта в Государственном бюро расследований сообщили, что следователи центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)".

Как написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в соцсети Facebook во вторник, расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).