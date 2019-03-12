Боевики с начала суток обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из минометов и РПГ – штаб ООС

С начала суток вторника, 12 марта, до 18.00 боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, оба раза применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке по состоянию на 18.00, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.