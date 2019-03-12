События

17:14 12.03.2019

МЭРТ предлагает отменить госрегистрацию договоров о СД с участием иностранного инвестора

1 мин читать
МЭРТ предлагает отменить госрегистрацию договоров о СД с участием иностранного инвестора

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает отменить государственную регистрацию договоров о совместной инвестиционной деятельности (СД) с участием иностранного инвестора, свидетельствует обнародованный на его сайте соответствующий проект закона.

Как указано в анализе регуляторного влияния, который также обнародован на сайте МЭРТ, за 2015-2017 годы поступило 32 обращения о государственной регистрации договоров о совместной инвестиционной деятельности при участии иностранного инвестора от 18 компаний.

По мнению авторов законопроекта, отмена госрегистрации таких договоров благотворительно повлияют на инвестиционный климат.

Согласно нынешнему законодательству, субъекты ВЭД обязаны зарегистрировать такие договоры в МЭРТ, подав перечень документов. При этом министерство рассматривает документы 20 календарных дней и имеет право затребовать дополнительные.

Теги: #законопроект #мэрт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:33 12.03.2019
Нардепы во вторник рассмотрели 120 поправок языкового законопроекта из более 2 тыс., продолжат в среду

Нардепы во вторник рассмотрели 120 поправок языкового законопроекта из более 2 тыс., продолжат в среду

13:45 12.03.2019
Украина возглавила Рабочую программу по сбору и отчетности статданных ВТО

Украина возглавила Рабочую программу по сбору и отчетности статданных ВТО

10:18 12.03.2019
МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

18:14 11.03.2019
Вилкул потребовал от Парубия немедленно снять дискриминационный законопроект о языках

Вилкул потребовал от Парубия немедленно снять дискриминационный законопроект о языках

16:47 06.03.2019
Кабмин до 14 марта ожидает от МЭРТ и набсовета "Нафтогаза" предложения по составу правления компании

Кабмин до 14 марта ожидает от МЭРТ и набсовета "Нафтогаза" предложения по составу правления компании

21:53 28.02.2019
Формулировки президентского законопроекта о незаконном обогащении делают невозможным привлечение чиновников к ответственности – ЦПК

Формулировки президентского законопроекта о незаконном обогащении делают невозможным привлечение чиновников к ответственности – ЦПК

19:12 28.02.2019
"Оппозиционный блок" призывает нардепов не поддерживать языковой закон

"Оппозиционный блок" призывает нардепов не поддерживать языковой закон

15:12 28.02.2019
Бойко: Законопроектом о госязыке власть раскалывает общество

Бойко: Законопроектом о госязыке власть раскалывает общество

12:29 28.02.2019
Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

11:51 28.02.2019
Рада отказалась ввести институт медиации в Украине

Рада отказалась ввести институт медиации в Украине

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

ПОСЛЕДНЕЕ

Внутренний контроль НАБУ еще до выхода расследования Bihus.info начал расследование по фактам возможных незаконных действий работников Бюро

Боевики с начала суток обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из минометов и РПГ – штаб ООС

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

Евросоюз добавил 10 стран, включая ОАЭ, в список "налоговых гаваней"

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

Глава СБУ и руководство делегации МККК в Украине обсудили вопросы допуска к украинским пленным и заложникам

Полиция Киева перейдет на усиленный режим несения службы с 25 марта – Крищенко

Британский авиарегулятор запретил эксплуатацию Boeing-737 Max 8, вскоре ожидается запрет ЕС

СБУ задержала в Киеве главу крупнейшего международного наркосиндиката

Киевский ТРЦ "Караван" с апреля частично закроют на реконструкцию и переформатируют в аутлет-центр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА