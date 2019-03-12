МЭРТ предлагает отменить госрегистрацию договоров о СД с участием иностранного инвестора

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает отменить государственную регистрацию договоров о совместной инвестиционной деятельности (СД) с участием иностранного инвестора, свидетельствует обнародованный на его сайте соответствующий проект закона.

Как указано в анализе регуляторного влияния, который также обнародован на сайте МЭРТ, за 2015-2017 годы поступило 32 обращения о государственной регистрации договоров о совместной инвестиционной деятельности при участии иностранного инвестора от 18 компаний.

По мнению авторов законопроекта, отмена госрегистрации таких договоров благотворительно повлияют на инвестиционный климат.

Согласно нынешнему законодательству, субъекты ВЭД обязаны зарегистрировать такие договоры в МЭРТ, подав перечень документов. При этом министерство рассматривает документы 20 календарных дней и имеет право затребовать дополнительные.