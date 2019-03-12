Глава СБУ и руководство делегации МККК в Украине обсудили вопросы допуска к украинским пленным и заложникам

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в ходе встречи с новоназначенным главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине (МККК) Флоранс Жиллетт и завершающим свою работу в Украине на этой должности Аланом Эшлиманном обсудил приоритетные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

"В ходе заседания стороны обсудили вопросы допуска представителей международной организации к украинским военнопленным и другим гражданам нашего государства, которые незаконно удерживаются на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, аннексированного Крыма и в России. Также участники мероприятия определили приоритетные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества МККК с украинской спецслужбой", - сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины.

Представители СБУ отметили активное участие иностранной делегации в улучшении ситуации в Украине в условиях вооруженной агрессии РФ и постоянную работу миссии в зоне конфликта.

"Приветствую новую главу делегации МККК с назначением и выражаю надежду на плодотворное межведомственное сотрудничество и конструктивный диалог для улучшения гуманитарной ситуации на востоке нашего государства", - отметил В.Грицак.