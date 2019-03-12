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16:28 12.03.2019

Британский авиарегулятор запретил эксплуатацию Boeing-737 Max 8, вскоре ожидается запрет ЕС

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Британский авиарегулятор запретил эксплуатацию Boeing-737 Max 8, вскоре ожидается запрет ЕС

Управление гражданской авиации (CAA) Великобритании во вторник вслед за другими авиарегуляторами мира временно запретило эксплуатацию Boeing-737 Max 8 в воздушном пространстве страны после аварии в Эфиопии.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) может вскоре принять аналогичное решение, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Выданы инструкции по прекращению любых коммерческих пассажирских полетов любого оператора в Великобританию и из нее или пролетающих (лайнеров этой модели - ИФ) через воздушное пространство Великобритании", - говорится в сообщении CAA.

Как заявил представитель пресс-службы британского ведомства, в Великобритании зарегистрированы и используются пять лайнеров Boeing-737 Max 8, шестой должен был быть пущен в эксплуатацию на следующей неделе.

Поскольку запрет касается всех авиакомпаний, в том числе не британских, решение CAA может оказаться самым тяжелым для Boeing из уже объявленных. Великобритания является третьим по величине авиарынком мира.

Ранее от эксплуатации Boeing-737 Max 8 временно отказались Китай, Эфиопия, Австралия, Малайзия, Сингапур и некоторые другие страны, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.

CAA выразило соболезнования в связи с катастрофой в Эфиопии и объявило, что продолжит обсуждение запрета с отраслевыми регуляторами США и ЕС.

Лайнеры Boeing-737 MАХ 8 используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. По данным Boeing, к 1 января 2019 года операторам поставлено 350 таких воздушных судов.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Теги: #великобритания #ес #boeing
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