События

16:25 12.03.2019

СБУ задержала в Киеве главу крупнейшего международного наркосиндиката

1 мин читать
СБУ задержала в Киеве главу крупнейшего международного наркосиндиката

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с полицией Израиля блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети Интернет-торговли наркотиками.

"Правоохранители установили, что в 2017 году гражданин Израиля в одном из социальных мессенджеров создал Интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. За несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие "торговые площадки" начали функционировать в других социальных сетях. По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более 13 тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях", - сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины.

12 марта на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания "бизнес-связей" с представителями местных криминальных кругов.

"Сейчас иностранца передали работникам Национальной полиции Украины для организации его экстрадиции в страну происхождения", - проинформировали в СБУ.

Теги: #сбу #задержание #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 12.03.2019
Глава СБУ и руководство делегации МККК в Украине обсудили вопросы допуска к украинским пленным и заложникам

Глава СБУ и руководство делегации МККК в Украине обсудили вопросы допуска к украинским пленным и заложникам

12:53 12.03.2019
Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, утверждает Луценко

Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, утверждает Луценко

12:30 12.03.2019
Дело сотрудника СБУ, фигурирующего в журналистском расследовании, рассматривается в суде

Дело сотрудника СБУ, фигурирующего в журналистском расследовании, рассматривается в суде

12:19 12.03.2019
В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Австрии, разыскиваемый Интерполом за мошенничество и отмывание денег – Госпогранслужба

В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Австрии, разыскиваемый Интерполом за мошенничество и отмывание денег – Госпогранслужба

09:51 12.03.2019
Гриценко требует отставки главы СБУ

Гриценко требует отставки главы СБУ

19:36 11.03.2019
УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

19:13 11.03.2019
СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

13:59 11.03.2019
В Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия, горожан просят не покидать дома

В Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия, горожан просят не покидать дома

13:25 11.03.2019
СБУ получила очередные доказательства участия военных ВС РФ в боевых действиях на Донбассе

СБУ получила очередные доказательства участия военных ВС РФ в боевых действиях на Донбассе

11:20 11.03.2019
Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским певцом Аль Бано

Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским певцом Аль Бано

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Генпрокуратура расследует лишь одно производство по "Укроборонпрому", ведется служебная проверка возможного "слива" материалов дела

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

Полиция Киева перейдет на усиленный режим несения службы с 25 марта – Крищенко

Британский авиарегулятор запретил эксплуатацию Boeing-737 Max 8, вскоре ожидается запрет ЕС

Киевский ТРЦ "Караван" с апреля частично закроют на реконструкцию и переформатируют в аутлет-центр

Двое работников Днестровской ГАЭС пострадали в ходе ремонтных работ

САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

Суд отказал САП в пересмотре решения об отводе прокуроров по делу Мартыненко

Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

В Україні майже третину лікарняних у 2018 році видано з порушеннями - Фонд соцстрахування

ГМС запустила чат-бот для консультации по оформлению документов и пользованию электронными сервисами миграционной службы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА