СБУ задержала в Киеве главу крупнейшего международного наркосиндиката

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с полицией Израиля блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети Интернет-торговли наркотиками.

"Правоохранители установили, что в 2017 году гражданин Израиля в одном из социальных мессенджеров создал Интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. За несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие "торговые площадки" начали функционировать в других социальных сетях. По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более 13 тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях", - сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины.

12 марта на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания "бизнес-связей" с представителями местных криминальных кругов.

"Сейчас иностранца передали работникам Национальной полиции Украины для организации его экстрадиции в страну происхождения", - проинформировали в СБУ.