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16:18 12.03.2019

Киевский ТРЦ "Караван" с апреля частично закроют на реконструкцию и переформатируют в аутлет-центр

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Киевский ТРЦ "Караван" с апреля частично закроют на реконструкцию и переформатируют в аутлет-центр

Компания DCH Infrastructure and Real Estate , входящая в группу компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского, планирует в апреле частично закрыть на реконструкцию киевский торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Караван" по ул. Луговая, 12 для поэтапного переформатирования объекта в аутлет-центр.

"Администрация ТРЦ проинформировала арендаторов, что с 1 апреля закрывают роллердром, проход возле кинотеатра Multiplex. Магазины фешн-галереи возле фудкорта уже закрылись, скорее всего они были проинформированы о реконструкции и не стали продлевать аренду. Остальные магазины пока будут работать в прежнем режиме. В планах девелопера - сделать большую зону фудкорта и переформатировать объект в аутлет-центр", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из арендаторов ТРЦ "Караван", попросивший об анонимности.

В компании DCH Infrastructure and Real Estate агентству подтвердили подготовку к изменениям в объекте, однако более детальную информацию отказались предоставить.

В то же время, планы девелопера подтвердили и другие арендаторы ТРЦ "Караван". В частности, генеральный директор ЧАО "Мультиплекс-Холдинг" Виталий Писаренко отметил, что в ближайшее время кинотеатр продолжит свою работу, однако позже, вероятно, на некоторое время кинотеатр закроется.

"Мы отрабатываем модель работы, как мы можем максимально не закрываться, пока они делают свою реновацию. Возможно, по-другому будет организован вход (в кинотеатр). Позже, возможно, нам придется немного приостановиться, но пока закрываться не планируем. Совместно с ТРЦ разрабатываем схему, как нам минимизировать время простоя", - сообщил В.Писаренко.

Как сообщили в пресс-службе "Ашан Ритейл", не смотря на частичное закрытие на реконструкцию ТРЦ "Караван" с апреля, гипермаркет Auchan продолжит свою работу в обычном режиме.

По словам директора по продажам сети магазинов Сolin’s в Украине Волкана Пекера, если ТРЦ "Караван" будет переформатирован в аутлет-центр, магазин компании также откроется в этом формате.

"Мы не будем закрываться, пока ведем переговоры. Если торговый центр перейдет в формат аутлет, мы тоже будем открываться в (формате) аутлет", - сказал В.Пекер.

ТРЦ "Караван" построен и введен в эксплуатацию в 2003 году.

Общая площадь объекта составляет 58 тыс. кв. м, в нем работает более 200 магазинов одежды и обуви, продуктовый гипермаркет "Ашан", кинотеатр Multiplex, роллердром, детский развлекательный комплекс Fly Park.

DCH Infrastructure & Real Estate входит в группу компаний DCH и является управляющей компанией сети ТРЦ "Караван" в Киеве, Харькове и Днепре. Общая площадь торговых объектов составляет около 250 тыс. кв.м. В портфель компании также входят пятизвездочная гостиница Premier Palace Hotel Kharkiv и ЖК "Воздвиженка".

Теги: #караван #реконструкция
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