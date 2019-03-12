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15:57 12.03.2019

САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

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САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила (САП) генеральному прокурору Украины для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции Радикальной партии Сергея Скуратовського и "Народный фронт" Дениса Дзензерского.

"При процессуальном руководстве САП детективы Национального антикоррупционного бюро Украины собрали достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по ст.366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #народный_фронт #верховная_рада #сап #радикальная_партия
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