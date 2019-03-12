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15:35 12.03.2019

Суд отказал САП в пересмотре решения об отводе прокуроров по делу Мартыненко

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Суд отказал САП в пересмотре решения об отводе прокуроров по делу Мартыненко

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении заявления руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры Назара Холодницкого о пересмотре решения по отводу прокурора Андрея Перова в деле экс-народного депутата Николая Мартыненко.

Как сообщает САП на своей странице в Facebook, соответствующее решение суд принял на заседании во вторник. Суд отказал в пересмотре своего решения об отстранении от участия в деле Н.Мартыненко прокурора САП А.Перова.

Кроме того, суд исследовал 2 тома материалов дела, в частности, предоставленные стороной обвинения доказательства, касающиеся закупки уранового оксидного концентрата госпредприятием "ВостГОК" у австрийской фирмы "Штоерман".

На следующем судебном заседании 19 марта суд продолжит исследовать доказательства стороны обвинения.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Теги: #сап #мартыненко #суд
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