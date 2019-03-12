События

15:27 12.03.2019

Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

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Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве в ночь на вторник, повредив фасад и окна, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

Никто не пострадал. Правоохранители изъяли гильзы, которые отправят на экспертизу.

"Событие зарегистрировано в Журнале Единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о Голосеевском райсуде Киева.

Теги: #киев #обстрел #украина #суд
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