Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве в ночь на вторник, повредив фасад и окна, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

Никто не пострадал. Правоохранители изъяли гильзы, которые отправят на экспертизу.

"Событие зарегистрировано в Журнале Единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о Голосеевском райсуде Киева.