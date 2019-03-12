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15:20 12.03.2019

В Україні майже третину лікарняних у 2018 році видано з порушеннями - Фонд соцстрахування

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В Україні майже третину лікарняних у 2018 році видано з порушеннями - Фонд соцстрахування

В Україні майже третину виданих протягом 2018 року листків непрацездатності, перевірених Фондом соцстрахування, було видано з порушеннями Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності.

Як повідомляє прес-служба фонду, загалом протягом 2018 року Фонд соцстрахування перевірив 207,495 листків непрацездатності та виявив, що з порушеннями було видано 31,481 тис. лікарняних листів (27,3%).

У фонді наголошують, що аудит здійснюється з метою забезпечення цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування та запобігання неправомірним виплатам. Водночас проведення перевірок здійснюється за наявності вагомих підстав і законних приводів.

Рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення ухвалює комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства на підставі листка непрацездатності застрахованої особи.

Загалом протягом 2018 року страхувальники надали до фонду заяви-розрахунки для фінансування майже 38 млн днів тимчасової непрацездатності - на 5,7% більше, ніж у 2017 році. Для фінансування матзабезпечення за листками непрацездатності у 2018 році з бюджету Фонду соцстрахування було направлено орієнтовно 11,5 млрд грн.

Теги: #лікарняний #соцстрахування
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Интерфакс-Украина
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