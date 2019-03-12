ГМС запустила чат-бот для консультации по оформлению документов и пользованию электронными сервисами миграционной службы

Государственная миграционная служба Украины (ГМС) запустила чат-бот для консультаций по оформлению биометрических документов и пользованию официальными электронными сервисами миграционной службы.

"Теперь получить консультацию по оформлению биометрических документов и воспользоваться официальными электронными сервисами миграционной службы возможно в интерактивном режиме - в популярных мессенджерах Viber и Telegram", - говорится в сообщении пресс-службы ГМС.

Отмечается, что работа чат-бота заключается в том, что он поставит лицу несколько вопросов о индивидуальных условиях оформления документа и проинформирует, какие именно документы нужно иметь с собой во время оформления в миграционной службе или Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). "В интерактивном режиме можно получить консультацию об оформлении всех биометрических документов, которые выдает ГМС - ID-карта, заграничный паспорт, а также вида на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства", - отмечают в ведомстве.

Также человек по своему желанию сможет получить в мессенджере сообщение о каждом новом этапе оформления документа до момента, когда документ прибудет в подразделение для выдачи.

Отмечается, что пользование новым сервисом как и всеми электронными сервисами миграционной службы является бесплатным для граждан.