Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

Группа людей совершила нападение на здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Киеве, организатор акции установлен, на него будут составлены административные материалы за нарушение порядка организации и проведения собраний, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Под здание Национального антикоррупционного бюро Украины на улице Василия Сурикова в Соломенском районе пришла группа лиц: участники акции облили вход кровью животного, бросали яйца и оставили наклейки на фасаде", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители установили организатора акции, о проведении которой заблаговременно не были проинформированные органы местного самоуправления. Поэтому на него будут составлены административные материалы по ст.185-1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях