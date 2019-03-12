События

15:11 12.03.2019

Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

1 мин читать
Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

Группа людей совершила нападение на здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Киеве, организатор акции установлен, на него будут составлены административные материалы за нарушение порядка организации и проведения собраний, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Под здание Национального антикоррупционного бюро Украины на улице Василия Сурикова в Соломенском районе пришла группа лиц: участники акции облили вход кровью животного, бросали яйца и оставили наклейки на фасаде", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители установили организатора акции, о проведении которой заблаговременно не были проинформированные органы местного самоуправления. Поэтому на него будут составлены административные материалы по ст.185-1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях

Теги: #набу #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:06 12.03.2019
Порошенко инициирует отстранение о должности главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя в связи с расследованием НАБУ

Порошенко инициирует отстранение о должности главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя в связи с расследованием НАБУ

10:09 12.03.2019
В Харькове неизвестные тяжело ранили мужчину на парковке, полиция ищет нападавших

В Харькове неизвестные тяжело ранили мужчину на парковке, полиция ищет нападавших

16:31 11.03.2019
Богомолец отреагировала на информацию о возможном открытии дела НАБУ против нее

Богомолец отреагировала на информацию о возможном открытии дела НАБУ против нее

16:27 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

16:12 11.03.2019
Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

16:02 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

16:02 10.03.2019
Задержаны двое организаторов столкновений с полицией в центре Черкасс в субботу – МВД

Задержаны двое организаторов столкновений с полицией в центре Черкасс в субботу – МВД

07:20 10.03.2019
За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

00:53 10.03.2019
За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

21:14 09.03.2019
В Нацполиции заявили о 15 правоохранителях, пострадавших во время столкновений с представителями Нацкорпуса в Черкассах

В Нацполиции заявили о 15 правоохранителях, пострадавших во время столкновений с представителями Нацкорпуса в Черкассах

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Генпрокуратура расследует лишь одно производство по "Укроборонпрому", ведется служебная проверка возможного "слива" материалов дела

На Донбассе за 2018 год погибли 55 и ранены 224 мирных жителя – мониторинговая миссия ООН

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

ПОСЛЕДНЕЕ

Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

В Україні майже третину лікарняних у 2018 році видано з порушеннями - Фонд соцстрахування

ГМС запустила чат-бот для консультации по оформлению документов и пользованию электронными сервисами миграционной службы

Около трети больничных в 2018г выданы с нарушениями – Фонд соцстрахования

Аваков упевнений, що "Нацдружини" не йтимуть на загострення ситуації на виборах

Аваков уверен, что "Нацдружины" не будут идти на обострение ситуации на выборах

МИД РФ своей нотой подтверждает прекращение действия Большого договора - Зеркаль

Боевики с полуночи один раз нарушили перемирие в зоне ООС

У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА