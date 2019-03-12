Аваков упевнений, що "Нацдружини" не йтимуть на загострення ситуації на виборах

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що "Національні дружини" не підуть на загострення ситуації під час спостереження за виборами президента країни.

"Жодне формування, ні "Нацкорпус", ні "Нацдружини", не матимуть права чинити силовий вплив на виборчий процес", - сказав він на спільному брифінгу керівників силових структур у вівторок у будівлі Центральної виборчої комісії України.

А.Аваков зазначив, що після деяких заяв представників "Нацдружин" МВС здійснило "профілактику цієї ситуації".

"І у нас є певне переконання, що ті, хто "красиво" заявляють, не підуть на прямий конфлікт із владою. А у влади буде достатньо сил для того, щоб цей процес пройшов нормально", - зазначив міністр.

У свою чергу голова ЦВК Тетяна Сліпачук наголосила, що після заяв представників "Нацдружин", яким було дозволено спостерігати за виборами, комісія направила відповідну інформацію до МВС і СБУ, щоб вони оцінили її в рамках своєї компетенції.

Вона зазначила, що на сьогодні законодавчо належним чином не врегульовано питання про скасування дозволу спостерігати за виборами тим організаціям, які отримали таке право.

Раніше представник "Національних дружин" заявив, що у разі фальсифікацій на виборах спостерігачі від їхньої організації можуть застосувати силу.