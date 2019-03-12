МИД РФ своей нотой подтверждает прекращение действия Большого договора - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подчеркивает, что нота МИД РФ относительно Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией содержит подтверждение того, что действие этого документа прекращается с 1 апреля.

"11 марта 2019 года МИД Российской Федерации подтвердило получение ноты МИД Украины о непродлении действия Большого договора, которая была направлена Москве еще 21 сентября 2018 года. Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ - подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года. По канонам международного права Россия не могла поступить иначе", - написала Е.Зеркаль на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, важный для Украинского государства аспект заключается в том, что Украина в своих нотах относительно Большого договора настойчиво предлагает решить все споры в судебных органах, в частности в Международном суде ООН, а Россия постоянно этого избегает.

"Теперь позиция РФ уже совсем незавуалирована. Никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными – "договорняки" вместо договоров", - отметила замглавы МИД.

Она выразила надежду, что 1 апреля 2019 года станет точкой невозврата и отношения, основанные на "договорняках", никогда не вернутся в украинскую политическую жизнь.

Большой договор между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно договору, его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

6 декабря 2018 года народные депутаты Украины одобрили прекращение действия данного договора.

Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.