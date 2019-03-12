События

13:42 12.03.2019

Боевики с полуночи один раз нарушили перемирие в зоне ООС

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Боевики с полуночи один раз нарушили перемирие в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник один раз нарушили режим перемирия в зоне проведения операции объединенных сил, сообщается в сводке на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны противника, во время которого оккупант применил оружие запрещенного калибра", - говорится в сообщении.

Так, в 10.00 боевики открыли огонь из минометов 82-го калибра в направлении украинских позиций в районе Павлополя. Обстрел велся со стороны села Верхнешироковское. Всего противник выпустил 17 минометных боеприпасов.

Теги: #оос #минобороны #боевики
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