Боевики с полуночи один раз нарушили перемирие в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник один раз нарушили режим перемирия в зоне проведения операции объединенных сил, сообщается в сводке на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны противника, во время которого оккупант применил оружие запрещенного калибра", - говорится в сообщении.

Так, в 10.00 боевики открыли огонь из минометов 82-го калибра в направлении украинских позиций в районе Павлополя. Обстрел велся со стороны села Верхнешироковское. Всего противник выпустил 17 минометных боеприпасов.