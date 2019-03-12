Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупреждает членов избирательных комиссий об уголовной ответственности за нарушения на выборах и заявляет, что после выборов будут тщательно проверена вся информация о выдаче бюллетеней и никому не удастся избежать ответственности.

"Особо хочу обратиться к членам избирательных комиссий. Они формируются фактически по партийному принципу, тем не менее, несут ответственность не перед своими партийными боссами, а перед законом. По закону любой член комиссии, который выдаст бюллетень для голосования лицу, которое в это время находится, к примеру, за границей, получит статью Уголовного кодекса", - сказал генпрокурор во вторник на брифинге в Киеве.

Он также сообщил, что сразу после выборов Генпрокуратура и Министерство внутренних дел истребуют в обязательном порядке списки избирателей, сведения о выдаче бюллетеней и корешки бюллетеней. "И будет видно, что член комиссии такой-то выдал бюллетень гражданину, который в этот момент был за границей. Быстро и однозначно будет наказание для этого члена комиссии", подчеркнул Ю.Луценко.