События

13:24 12.03.2019

У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

2 мин читать
У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

Руководители украинских правоохранительных органов декларируют совместную единую позицию по обеспечению честных и прозрачных выборов президента Украины.

"У правоохранительной системы Украины есть общая позиция по обеспечению честных конкурентных выборов. Это совместная позиция всех правоохранительных структур. И сегодня, именно исходя из этой позиции, мы пришли к полному пониманию и с руководством ЦИК", - сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на совместном брифинге с председателем ЦИК Татьяной Слипачук, главой СБУ Василием Грицаком, главой МВД Арсеном Аваковым во вторник в Киеве.

Ю.Луценко подчеркнул, что недопустимы какие-либо незаконные действия любых субъектов избирательного процесса.

"Запрещен подкуп избирателей, запрещена выдача бюллетеней отсутствующим гражданам, запрещена агитация в день выборов, и вся правоохранительная система будет обеспечивать наказание в случае допущения любых действий, которые противоречат этим принципам", - отметил генпрокурор.

В то же время глава МВД А.Аваков отметил, что на совещании силовиков и руководства ЦИК обсуждался вопрос обеспечения порядка и безопасности на территории госпредприятия "Полиграфкомбинат "Украина" на период изготовления бюллетеней для голосования, обеспечения охраны бюллетеней во время их транспортировки и обеспечение порядка на избирательных участках.

Глава СБУ В.Грицак, в свою очередь, отметил, что каждый правоохранительный орган на выборах должен просто обеспечить реагирование в рамках определенных законом полномочий.

"Силы и средства у нас готовы. Взаимодействие различных органов уже проверено и отработано. Были определенные трения, но я считаю, что это рабочие трения. И есть общее понимание того, что мы должны сделать все для обеспечения свободного волеизъявления народа и избрания легитимного президента", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава ЦИК Т.Слипачук указала, что Центральная избирательная комиссия – это орган, в котором "нет места политическим интригам и конфликтам".

Она отметила, что у правоохранительных и других государственных органов есть свои полномочия в избирательном процессе, и главное, чтобы каждый из них выполнял свою работу ради обеспечения свободного волеизъявления граждан.

Т.Слипачук убеждена, что ЦИК и правоохранительные органы будут руководствоваться принципом верховенства права для обеспечения защиты прав граждан Украины.

Теги: #луценко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:58 12.03.2019
Должность заместителя секретаря СНБО может занять экс-кандидат в президенты Кривонос - источник

Должность заместителя секретаря СНБО может занять экс-кандидат в президенты Кривонос - источник

13:49 12.03.2019
Аваков уверен, что "Нацдружины" не будут идти на обострение ситуации на выборах

Аваков уверен, что "Нацдружины" не будут идти на обострение ситуации на выборах

13:25 12.03.2019
У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

13:24 12.03.2019
Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

13:23 12.03.2019
Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

12:53 12.03.2019
Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, утверждает Луценко

Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, утверждает Луценко

12:39 12.03.2019
Более 134 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок на выборах президента 31 марта - Аваков

Более 134 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок на выборах президента 31 марта - Аваков

12:34 12.03.2019
Более 134 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок на выборах президента 31 марта

Более 134 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок на выборах президента 31 марта

10:40 12.03.2019
Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

10:20 12.03.2019
Наливайченко требует срочного увольнения и привлечения к ответственности силовиков, причастных к покрытию коррупции в ОПК

Наливайченко требует срочного увольнения и привлечения к ответственности силовиков, причастных к покрытию коррупции в ОПК

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Генпрокуратура расследует лишь одно производство по "Укроборонпрому", ведется служебная проверка возможного "слива" материалов дела

На Донбассе за 2018 год погибли 55 и ранены 224 мирных жителя – мониторинговая миссия ООН

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД РФ своей нотой подтверждает прекращение действия Большого договора - Зеркаль

Боевики с полуночи один раз нарушили перемирие в зоне ООС

В Кривом Роге неизвестные ночью ранили из огнестрельного оружия трех человек, открыто дело по статье "хулиганство"

Дело сотрудника СБУ, фигурирующего в журналистском расследовании, рассматривается в суде

В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Австрии, разыскиваемый Интерполом за мошенничество и отмывание денег – Госпогранслужба

Синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни ночные морозы и умеренно-теплую погоду днем

Генпрокуратура расследует лишь одно производство по "Укроборонпрому", ведется служебная проверка возможного "слива" материалов дела

Мониторинговая миссия ООН указывает на системные нарушения прав человека на неподконтрольной части Донбасса - доклад

Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов в Армению и Болгарию

Подразделения 72 ОМБр им.Черных запорожцев готовятся к участию в многонациональных учен иях в Яворове по стандартам НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА