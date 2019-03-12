В Кривом Роге неизвестные ночью ранили из огнестрельного оружия трех человек, открыто дело по статье "хулиганство"

Неизвестные минувшей ночью ранили из огнестрельного оружия трех человек в г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.), полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство с применением огнестрельного оружия".

Как сообщает Криворожский отдел полиции на странице в Фейсбуке, предварительно установлено, что пострадавшие получили телесные повреждения в виде непроникающих огнестрельных ранений, они находятся в одной из городских больниц.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств дела и задержания лиц, причастных к совершению преступления.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия), санкция которой предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

По данным местных СМИ, неизвестные стреляли по машине такси, в которой находились водитель и двое пассажиров. Все трое госпитализированы.