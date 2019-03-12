Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, утверждает Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что военная прокуратура и СБУ не покрывает никакие незаконные схемы в оборонном комплексе.

На брифинге во вторник в Киеве, комментируя информацию, обнародованную журналистами Bihus.info, генпрокурор отметил, что в журналистском расследовании речь шла об одном из 480 дел, которые расследуют правоохранители. Он напомнил, что расследования были на финальной стадии, прежде чем журналисты обнародовали информацию.

"Обвинения в том, что мы, мол, долго работали, я отбрасываю... По состоянию на сегодняшний день заявляю ответственно, что военная прокуратура продемонстрировала успешность в этом одном из 480 дел... По статье мошенничество Рогоза (фигурант расследования Андрей Рогоза - ИФ) и два уже бывших сотрудника СБУ находятся более года на скамье подсудимых", - заявил генпрокурор.

"Военная прокуратура и служба безопасности никого не крышуют. Пойманные злоумышленники, которые вместе с Рогозой занимались мошенничеством, даже если они были сотрудниками СБУ, с 2018 года находятся на скамье подсудимых", - добавил Ю.Луценко.

Как сообщалось, в финальной серии расследования команды журналистских расследований Bihus.info утверждалось, что правоохранительные органы годами потворствовали незаконным схемам закупки комплектующих для "Укроборонпрома", из-за чего расследования не доходили до установления причастности высокопоставленных чиновников.

По информации журналистов, фигуранты их расследований Виталий Жуков и Андрей Рогоза договаривались с налоговой о снятии претензий с ООО "Оптимумспецдеталь", а в 2016 году работу незаконной схемы поставок покрывали через следователя Киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко.