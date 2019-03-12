События

12:53 12.03.2019

Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, утверждает Луценко

2 мин читать
Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, утверждает Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что военная прокуратура и СБУ не покрывает никакие незаконные схемы в оборонном комплексе.

На брифинге во вторник в Киеве, комментируя информацию, обнародованную журналистами Bihus.info, генпрокурор отметил, что в журналистском расследовании речь шла об одном из 480 дел, которые расследуют правоохранители. Он напомнил, что расследования были на финальной стадии, прежде чем журналисты обнародовали информацию.

"Обвинения в том, что мы, мол, долго работали, я отбрасываю... По состоянию на сегодняшний день заявляю ответственно, что военная прокуратура продемонстрировала успешность в этом одном из 480 дел... По статье мошенничество Рогоза (фигурант расследования Андрей Рогоза - ИФ) и два уже бывших сотрудника СБУ находятся более года на скамье подсудимых", - заявил генпрокурор.

"Военная прокуратура и служба безопасности никого не крышуют. Пойманные злоумышленники, которые вместе с Рогозой занимались мошенничеством, даже если они были сотрудниками СБУ, с 2018 года находятся на скамье подсудимых", - добавил Ю.Луценко.

Как сообщалось, в финальной серии расследования команды журналистских расследований Bihus.info утверждалось, что правоохранительные органы годами потворствовали незаконным схемам закупки комплектующих для "Укроборонпрома", из-за чего расследования не доходили до установления причастности высокопоставленных чиновников.

По информации журналистов, фигуранты их расследований Виталий Жуков и Андрей Рогоза договаривались с налоговой о снятии претензий с ООО "Оптимумспецдеталь", а в 2016 году работу незаконной схемы поставок покрывали через следователя Киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко.

Теги: #луценко #сбу #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:25 12.03.2019
У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

13:24 12.03.2019
У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

13:24 12.03.2019
Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

13:23 12.03.2019
Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

12:30 12.03.2019
Дело сотрудника СБУ, фигурирующего в журналистском расследовании, рассматривается в суде

Дело сотрудника СБУ, фигурирующего в журналистском расследовании, рассматривается в суде

09:51 12.03.2019
Гриценко требует отставки главы СБУ

Гриценко требует отставки главы СБУ

02:04 12.03.2019
Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

19:36 11.03.2019
УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

19:13 11.03.2019
СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

13:59 11.03.2019
В Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия, горожан просят не покидать дома

В Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия, горожан просят не покидать дома

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Генпрокуратура расследует лишь одно производство по "Укроборонпрому", ведется служебная проверка возможного "слива" материалов дела

На Донбассе за 2018 год погибли 55 и ранены 224 мирных жителя – мониторинговая миссия ООН

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков уверен, что "Нацдружины" не будут идти на обострение ситуации на выборах

МИД РФ своей нотой подтверждает прекращение действия Большого договора - Зеркаль

Боевики с полуночи один раз нарушили перемирие в зоне ООС

В Кривом Роге неизвестные ночью ранили из огнестрельного оружия трех человек, открыто дело по статье "хулиганство"

Более 134 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок на выборах президента 31 марта - Аваков

В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Австрии, разыскиваемый Интерполом за мошенничество и отмывание денег – Госпогранслужба

Синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни ночные морозы и умеренно-теплую погоду днем

Генпрокуратура расследует лишь одно производство по "Укроборонпрому", ведется служебная проверка возможного "слива" материалов дела

Мониторинговая миссия ООН указывает на системные нарушения прав человека на неподконтрольной части Донбасса - доклад

Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов в Армению и Болгарию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА