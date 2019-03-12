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12:19 12.03.2019

В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Австрии, разыскиваемый Интерполом за мошенничество и отмывание денег – Госпогранслужба

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В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Австрии, разыскиваемый Интерполом за мошенничество и отмывание денег – Госпогранслужба

Украинские пограничники задержали в международном аэропорту "Харьков" направлявшегося на рейс Харьков - Варшава гражданина Австрии, 1979 г. р., которого правоохранительные органы Австрии разыскивают за мошенничество, отмывание денежных средств, кражу и подделку документов.

"Пограничники, проверяя документы иностранца, обнаружили срабатывания базы Интерпола, по поручению которого иностранца необходимо арестовать. Правоохранители сразу же задержали мужчину", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники передали задержанного австрийца сотрудникам Национальной полиции.

Теги: #задержание #госпогранслужба #интерпол #австрия #харьков
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