В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Австрии, разыскиваемый Интерполом за мошенничество и отмывание денег – Госпогранслужба

Украинские пограничники задержали в международном аэропорту "Харьков" направлявшегося на рейс Харьков - Варшава гражданина Австрии, 1979 г. р., которого правоохранительные органы Австрии разыскивают за мошенничество, отмывание денежных средств, кражу и подделку документов.

"Пограничники, проверяя документы иностранца, обнаружили срабатывания базы Интерпола, по поручению которого иностранца необходимо арестовать. Правоохранители сразу же задержали мужчину", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники передали задержанного австрийца сотрудникам Национальной полиции.