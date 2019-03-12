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11:50 12.03.2019

Генпрокуратура расследует лишь одно производство по "Укроборонпрому", ведется служебная проверка возможного "слива" материалов дела

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Генпрокуратура расследует лишь одно производство по "Укроборонпрому", ведется служебная проверка возможного "слива" материалов дела

Генеральная прокуратура Украины расследует только одно уголовное производство относительно госконцерна "Укроборонпром", в котором нет коррупционной составляющей, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Что касается темы расследований по "Укроборонпрому". В ГПУ расследуется только одно производство. В его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования", - написал он на своей странице в "Фейсбук" во вторник.

По словам А.Лысенко, первое направление - мошенничество. "Этот эпизод в суде с 2018 года. На скамье подсудимых, в частности, - сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования -Рогозой (Андрей Рогоза, фигурирующий в журналистских расследованиях по "Укроборонпрому" – ИФ)", - сообщил спикер Генпрокуратуры.

Второй эпизод, по его данным, касается неуплаты налогов. "Объявлено подозрение, взыскана большая сумма недоимки в госбюджет", - добавил он.

Таким образом, как подчеркнул А.Лысенко, все разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны Генпрокуратуры не соответствуют действительности.

Он также указал, что хищение или коррупционные действия должностных лиц "Укроборонпрома" – исключительно подследственность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным А.Лысенко, в настоящее время ведется служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства.

Как сообщалось, 25 февраля телепроект "Наши гроши" (Bigus.info) со ссылкой на предоставленные журналистам неназванным анонимным источником данные электронной переписки обнародовал информацию о коррупционной схеме по закупке бронетанковыми заводами госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 гг. контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Согласно данным проекта, общий объем закупленных госконцерном в указанный период у фиктивных фирм контрабандных комплектующих для бронетехники оценивается в порядка 250 млн грн.

В одной из последующих серий программы речь шла о том, что схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, которого президент Украины Петр Порошенко уволил.

Глава государства 6 марта заявил, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов. После этого он поручил СНБО провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов.

В заключительной серии журналистских расследований Bihus.info утверждается, что правоохранительные органы годами потворствовали незаконным схемам закупки комплектующих для "Укроборонпрома", из-за чего расследования не доходили до установления причастности высокопоставленных чиновников.

Теги: #расследование #лысенко #укроборонпром #генпрокуратура
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