Мониторинговая миссия ООН указывает на системные нарушения прав человека на неподконтрольной части Донбасса - доклад

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала системные нарушения прав человека на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса, в частности, практику 30-дневного содержания под стражей.

Согласно данным доклада, представленной на пресс-конференции во вторник в Киеве, миссия ООН зафиксировала 172 нарушения прав человека совершенные по обе линии соприкосновения, 91 из них произошли в отчетном периоде с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года. В частности, речь идет о незаконном содержании под стражей, пытках и жестоком обращении.

"В отчетном периоде было зафиксировано 89 нарушений права на справедливое судебное разбирательство. В частности, оказание давления для получения признаний или подписания соглашений о признании вины", - говорится в докладе.

Кроме того, отмечается, что длительные судебные разбирательства являются системной проблемой в Украине.

Говоря о состоянии с правами человека на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, в ООН отмечают: "На гражданское население продолжает распространяйся действие решений и структур, введенных в нарушение украинского законодательства и Конституции. Продолжаются системные посягательства на права человека, как например, практика 30-дневного содержания под стражей".

Кроме того, наблюдатели подчеркивают, что реализация основных прав человека остается ограниченной.