События

11:19 12.03.2019

Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов в Армению и Болгарию

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Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов в Армению и Болгарию

Украинская авиакомпания SkyUp открыла рейсы из Киева в Ереван, Варну и Бургас, сообщается на сайте компании.

По ее данным, рейсы будут выполняться с вылетом из аэропорта "Борисполь" (Киев, терминал F).

Полеты по маршруту Киев - Ереван с 17 мая 2019 года будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Рейсы Киев - Варна с 14 июня 2019 года будут осуществляться по пятницам, рейсы Киев - Бургас - с 31 мая с частотой два-три раза в неделю.

Теги: #skyup #болгария #украина #армения
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