Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов в Армению и Болгарию

Украинская авиакомпания SkyUp открыла рейсы из Киева в Ереван, Варну и Бургас, сообщается на сайте компании.

По ее данным, рейсы будут выполняться с вылетом из аэропорта "Борисполь" (Киев, терминал F).

Полеты по маршруту Киев - Ереван с 17 мая 2019 года будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Рейсы Киев - Варна с 14 июня 2019 года будут осуществляться по пятницам, рейсы Киев - Бургас - с 31 мая с частотой два-три раза в неделю.