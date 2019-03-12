700 тыс пенсионеров потеряли доступ к пенсиям в результате конфликта на Донбассе – мониторинговая миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине рекомендует отменить привязку регистрации в качестве переселенцев для получения пенсий.

Согласно данным доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека, представленной на пресс-конференции в Киеве во вторник, 700 тыс пенсионеров потеряли доступ к пенсиям в результате конфликта.

"Это прямой результат государственной политики, которой доступ к пенсиям привязан к регистрации в качестве ВПЛ и к процедуре верификации, которая вытекает из этой привязки. Наша рекомендация остаётся неизменной - следует немедленно отменить привязку доступа к пенсиям к регистрации в качестве ВПЛ", - заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.