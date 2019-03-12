На Донбассе за 2018 год погибли 55 и ранены 224 мирных жителя – мониторинговая миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала в 2018 году 279 жертв конфликта среди гражданского населения на Донбассе.

Согласно данным доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека, представленного на пресс-конференции в Киеве во вторник, в 2018 году было зафиксировано 279 жертв среди гражданского населения, в частности, 55 погибших и 224 раненных.

"Это в два раза меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и наименьший годовой показатель за весь период конфликта", - говорится в докладе.

За отчетный период, который охватывает время с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года, было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за все периоды. В частности, погибли двое, а еще 11 мужчин и 3 женщины были ранены.