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10:20 12.03.2019

Китайская провинция Шаньдун построит 7 аэропортов к 2035г

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Китайская провинция Шаньдун построит 7 аэропортов к 2035г

Власти провинции Шаньдун, расположенной на востоке Китая, планируют к 2035 году построить семь новых аэропортов.

В настоящее время в провинции насчитывается девять аэропортов, и в ближайшие годы ожидается ускорение строительства новых объектов, отметил глава недавно созданной компании Shandong Provincial Airport Management Group Ван Вэйчжун.

К 2022 году новые аэропорты появятся в трех городах провинции - Хэцзэ, Цзаочжуан и Ляочэн. Еще четыре воздушных гавани будут построены к 2035 году в городах Дэчжоу, Биньчжоу, Тайань и Цзыбо, сообщает агентство "Синьхуа".

Сейчас в Шаньдуне действует более 500 авиамаршрутов, в том числе 60 международных, соединяющих регион с рядом крупнейших городов мира, включая Лос-Анджелес, Москву, Париж и Лондон.

Пассажирооборот аэропортов провинции Шаньдун по итогам 2018 года увеличился на 14,7% - до 57,6 млн человек. По этому показателю провинция заняла шестое место в стране.

Теги: #китай #аэропорт
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