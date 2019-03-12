МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) признало торговый знак "Нафтизин" производства фармацевтической компании "Фармак" (Киев) хорошо известным в Украине.

Соответствующее решение закреплено приказом МЭРТ, которым утверждается решение Аппеляционной комиссии ведомства относительно знака "Нафтизин", принятое 18 декабря 2018 года.

Технология промышленного производства "нафтизина" разработана в 1960 году на Киевском химфармзаоде им. Ломоносова, правопреемником которого является ПАО "Фармак".

Как сообщалось, "Фармак" имеет ряд препаратов, производство которых в замкнутом цикле было начато Киевским химфармзаводом им. М.В.Ломоносова, в частности, "диазолин", "корвалол", "нафтизин" и "валидол".

В настоящее время "Фармак" ожидает решение Большой палаты Верховного суда относительно прав на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum".

Аппеляционная палата МЭРТ в июле 2017 года признала хорошо известной в Украине принадлежащую ПАО "Фармак" торговую марку "Корвалол Corvalolum". В свою очередь, фармфирма "Дарница" (Киев) отстаивала право выпускать собственный препарат "корвалол" и обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным. Суд первой инстанции отказал фармфирме в удовлетворении иска, однако "Дарница" оспорила это решение в Хозяйственном апелляционном суде Киева, который удовлетворил иск.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.