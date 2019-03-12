У Харкові невідомі важко поранили чоловіка на паркінгу, поліція шукає нападників

У Харкові в понеділок увечері двоє невідомих із вогнепальної зброї важко поранили 30-річного чоловіка на паркінгу на Московському проспекті.

"У важкому стані 30-річного харків'янина з вогнепальним пораненням грудної клітки медики доправили до лікарні. Для пошуку зловмисників у місті Харкові та Харківській області вводилася в дію поліцейська операція "Сирена", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У відділі комунікацій уточнили, що потерпілий ніде не працює, раніше не судимий.

Поліція шукає нападників. За даними правоохоронців, це були чоловіки зростом 160-170 см, міцної статури, на вигляд 20-25 років. Були одягнені в чорні куртки.