В Харькове неизвестные тяжело ранили мужчину на парковке, полиция ищет нападавших

В Харькове в понедельник вечером двое неизвестных из огнестрельного оружия тяжело ранили 30-летнего мужчину на парковке на Московском проспекте.

"В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением грудной клетки медики госпитализировали в больницу. Для поиска злоумышленников по городу Харькову и Харьковской области вводилась в действие полицейская операция "Сирена", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В отделе коммуникаций уточнили, что потерпевший нигде не работает, ранее не судим.

Полиция ищет нападавших. По данным правоохранителей, это были мужчины ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки.