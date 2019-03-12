События

10:09 12.03.2019

В Харькове неизвестные тяжело ранили мужчину на парковке, полиция ищет нападавших

1 мин читать
В Харькове неизвестные тяжело ранили мужчину на парковке, полиция ищет нападавших

В Харькове в понедельник вечером двое неизвестных из огнестрельного оружия тяжело ранили 30-летнего мужчину на парковке на Московском проспекте.

"В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением грудной клетки медики госпитализировали в больницу. Для поиска злоумышленников по городу Харькову и Харьковской области вводилась в действие полицейская операция "Сирена", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В отделе коммуникаций уточнили, что потерпевший нигде не работает, ранее не судим.

Полиция ищет нападавших. По данным правоохранителей, это были мужчины ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки.

Теги: #ранение #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:04 12.03.2019
В пригороде Харькова выявлены подпольные водочные цеха – прокуратура

В пригороде Харькова выявлены подпольные водочные цеха – прокуратура

16:27 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

16:12 11.03.2019
Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

16:02 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

06:38 11.03.2019
Слесарь "Харьковских тепловых сетей" погиб из-за нарушения правил безопасности во время ремонтных работ

Слесарь "Харьковских тепловых сетей" погиб из-за нарушения правил безопасности во время ремонтных работ

16:02 10.03.2019
Задержаны двое организаторов столкновений с полицией в центре Черкасс в субботу – МВД

Задержаны двое организаторов столкновений с полицией в центре Черкасс в субботу – МВД

07:20 10.03.2019
За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

00:53 10.03.2019
За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

21:14 09.03.2019
В Нацполиции заявили о 15 правоохранителях, пострадавших во время столкновений с представителями Нацкорпуса в Черкассах

В Нацполиции заявили о 15 правоохранителях, пострадавших во время столкновений с представителями Нацкорпуса в Черкассах

21:06 09.03.2019
В Нацполиции заявили о 15 правоохранителях, пострадавших во время столкновений с представителями Нацкорпуса в Черкассах

В Нацполиции заявили о 15 правоохранителях, пострадавших во время столкновений с представителями Нацкорпуса в Черкассах

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе за 2018 год погибли 55 и ранены 224 мирных жителя – мониторинговая миссия ООН

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Три пассажирских поезда были задержаны из-за блокирования ж/д путей сорванной ветром кровлей в Винницкой области

Порошенко поручил конструкторским бюро разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

ПОСЛЕДНЕЕ

700 тыс пенсионеров потеряли доступ к пенсиям в результате конфликта на Донбассе – мониторинговая миссия ООН

На Донбассе за 2018 год погибли 55 и ранены 224 мирных жителя – мониторинговая миссия ООН

Китайская провинция Шаньдун построит 7 аэропортов к 2035г

МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

У Харкові невідомі важко поранили чоловіка на паркінгу, поліція шукає нападників

Сингапур стал четвертой страной, приостановившей полеты Boeing-737 MAX 8

Фриз утвердила состава общественного совета при Министерстве ветеранов

Нью-Мексико может стать первым штатом США, субсидирующим продажи марихуаны

Трамп предложил направить в 2020 фингоду $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

ГСЧС Украины предупреждает о "желтом" уровне опасности из-за сильных осадков в некоторых областях и Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА