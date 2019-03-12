События

10:02 12.03.2019

Сингапур стал четвертой страной, приостановившей полеты Boeing-737 MAX 8

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Сингапур стал четвертой страной, приостановившей полеты Boeing-737 MAX 8

Управление гражданской авиации Сингапура временно приостановило полеты самолетов Boeing-737 MAX 8 после крушения аналогичного лайнера Ethiopian Airlines.

SilkAir, региональный авиаперевозчик в составе Singapore Airlines, также не сможет выполнять рейсы на шести принадлежащих ему самолетах Boeing-737 MAX. Аналогичные лайнеры при перелетах в/из Сингапура используют China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines и Thai Lion Air, отмечается в сообщении регулятора.

Днем ранее запрет ввели Китай, Индонезия и Эфиопия.

Ряд авиакомпаний также принял решение о приостановке полетов этих самолетов. В их числе аргентинская Aerolineas, мексиканская Aeromexico и бразильская Gol, а также Cayman Airways.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2017 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Теги: #сингапур #boeing
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