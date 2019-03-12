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09:14 12.03.2019

Авиационные власти США подтверждают безопасность Boeing 737 MAX

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Авиационные власти США подтверждают безопасность Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что пока у него нет оснований для приостановки полетов Boeing 737 MAX и оно подтверждает летную годность лайнеров, несмотря на опасения авиационных властей, авиакомпаний и пассажиров после двух в течение 5 месяцев катастроф самолетов этого типа.

"Управление непрерывно оценивает и следит за соблюдением обязательных мер безопасности... на коммерческих самолетах США. Если управление обнаружит какой-либо аспект, влияющий на обеспечение безопасности, оно незамедлительно примет надлежащие меры", - говорится в распространенном заявлении министра транспорта США Элейн Чао.

Boeing заявил, что ведет переговоры с регуляторами и перевозчиками: "Мы предпринимаем все усилия, чтобы понять все аспекты произошедшей аварии, тесно сотрудничаем со следователями и регулирующими органами".

Корпорация намерена обновить программное обеспечение, призванное предотвращать сваливание при низкоскоростном полете, которое могло стать одной из причин аварии самолета в Индонезии, в частности, улучшить оповещение пилотов о работе системы.

Европейское агентство авиационной безопасности, касаясь использования Boeing 737 MAX, сообщило, что "оценит риски и примет решение на основе полученной информации".

Акции Boeing упали в понедельник почти на 6%, отыграв к вечеру почти половину утренних потерь.

Boeing уже поставил авиакомпаниям 370 самолетов 737 MAX , а число заказов на них составляет около 5000.

Несколько стран, в том числе Китай и Индонезия, временно отказались использовать эти самолеты после того, как в воскресенье Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. Этой трагедии предшествовала катастрофа с этим же типом самолетов в Индонезии, произошедшая в октябре, жертвами стали 189 человек. Причины второй аварии пока так и не установлены.

Теги: #сша #boeing
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