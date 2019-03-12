США выведут все оставшиеся кадры из американского консульства в Венесуэле – Помпео

США вывезут весь оставшийся персонал американского консульства в Каракасе на этой неделе, сообщил госсекретарь Майкл Помпео в своем Twitter.

"США выведут все оставшиеся кадры из американского консульства в Венесуэле. Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также связано с тем, что присутствие дипломатического персонала в посольстве ограничивает политику США", - говорится в сообщении.

В Каракасе 21 января была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.