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07:59 12.03.2019

Правоохранители потворствовали незаконным схемам закупки для "Укроборонпрома" – расследование Bihus.info

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Правоохранители потворствовали незаконным схемам закупки для "Укроборонпрома" – расследование Bihus.info

В команде журналистских расследований Bihus.info утверждает, что правоохранительные органы годами потворствовали незаконным схемам закупки комплектующих для "Укроборонпрома", из-за чего расследования не доходили до установления причастности высокопоставленных чиновников.

В финальной серии расследования, обнародованном в понедельник вечером, журналисты утверждают, что и в налоговой администрации, и в военной прокуратуре, и в Национальном антикоррупционном бюро знали о существовании незаконных схем в оборонном комплексе.

По информации журналистов, фигуранты их расследований Виталий Жуков и Андрей Рогоза договаривались с налоговой о снятии претензий с ООО "Оптимумспецдеталь", а в 2016 году работу незаконной схемы поставок покрывали через следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко.

Помимо этого, в расследовании речь идет о том, что военная прокуратура не единожды на протяжении нескольких лет активно проводила расследование, проводила обыски в госконцерне "Укроборонпром", но, как утверждают авторы расследования, как только следствие прокуратуры выходило на информацию о возможном участии Игоря Гладковского, сына экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, в незаконной схеме, то прокуратура уничтожала доказательства этой причастности

Также журналисты продемонстрировали осведомленность НАБУ о наличии незаконных схем в оборонном комплексе. В сюжете речь идет о том, что В.Жуков требовал от А.Рогозы решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь". Компания была внесена в список из-за подозрительных контрактов с Харьковским бронетанковым заводом - НАБУ проводило расследование по закупкам этого завода, а "Оптимумспецдеталь" продавала заводу танковые прицелы.

Журналисты утверждают, что А.Рогоза впоследствии получил письмо за подписью Г.Углавы, в котором в перечне подозрительных компаний нет "Оптимумспецдеталь".

Авторы расследования посчитали, что Харьковский бронетанковый завод покупал прицелы с переплатой в три раза. После вычеркивания НАБУ компании "Оптимумспецдеталь" из списка завод продолжил покупать прицелы, что нанесло ущерб оборонному бюджету еще на 13 млн грн.

Также журналисты утверждают, что в планах участников незаконной схемы было перевезти на завод "Ленинская кузня" (ранее ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском") импорт двигателей для бронетехники и продать госконцерну "Укроборонпром" запчасти для зенитных комплексов и самолетов на сумму $100 млн.

Теги: #расследование #укроборонпром #украина #закупки
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