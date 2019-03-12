События

07:52 12.03.2019

537 населенных пунктов остаются обесточенными из-за непогоды – ГСЧС

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537 населенных пунктов остаются обесточенными из-за непогоды – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 537 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях, а именно: Киевская - 168 н.п., Хмельницкая - 102 н.п., Винницкая - 58 н.п., Черкасская - 56 н.п., Житомирская - 56 н.п., Полтавская - 28 н.п., Сумская - 20 н.п., Тернопольская - 11 н.п., Донецкая - 10 н.п., Кировоградская - 7 н.п., Черновицкая - 5 н.п., Львовская - 4 н.п., Луганская - 4 н.п., Днепропетровская - 4 н.п., Черниговская - 4 н.п.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

Теги: #непогода #гсчс #украина
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