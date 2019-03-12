Боевики НВФ осуществили один обстрел позиций ВСУ, потерь нет – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований один раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе города Авдеевка. Потерь среди наших защитников в результате обстрела нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано"- подытожили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.