Киевлян призывают не сжигать сухую растительность и ее остатки на открытых территориях - КГГА

Киевская городская государственная призывает жителей города не сжигать сухую растительность и ее остатки на открытых территориях, нарушителям обещают штрафы.

"С приходом весны и повышением температуры воздуха все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с массовым сжиганием сухой растительности и ее остатков на открытых территориях….С листьями часто горит множество мусора, что существенно усиливает загрязнение атмосферы. Нередко при обжиге стерни, сухой растительности повреждаются полезащитные лесные полосы, возникают большие пожары, в том числе и в прилегающих лесных массивах", - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

За самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная ответственность.

"В соответствии со ст. 152 КУоАП, сжигание растительных остатков является прямым нарушением ряда правил в сфере благоустройства населенных пунктов и влечет за собой наложение штрафа на граждан - от двадцати (340 грн) до восьмидесяти (1360 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов ' ведения предпринимательской деятельности - от пятидесяти (850 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан" – подытожили в КГГА.