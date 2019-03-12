Правоохранители выявили факт незаконного вылова, 3,5 тонн рыбы в Азовском море - Госпогранслужба

Правоохранители выявили факт незаконного вылова, 3,5 тонн рыбы в Азовском море, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В Бердянске Запорожской области пограничные оперативные подразделения совместно с полицией и представителями рыбного хозяйства, в процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, выявили факт незаконного вылова рыбы без документов, причинившее существенный вред" – говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в понедельник.

В рамках открытого уголовного производства на основании постановления суда, пограничники провели обыски, в результате которых было, выявлено почти 3,5 тонны рыбы, выловленной без надлежащего разрешения в территориальных водах Украины.

"В действиях нарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 249 УК Украины "Незаконное занятие рыбным; звериным или другим добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред" – подытожили в Госпогранслужбе.